Чиновник Нацполиции после задекларировал авто и уволился расследования СМИ

Главный оперуполномоченный департамента защиты экономики Нацполиции Александр Мельникович, у которого журналисты обнаружили незадекларированный автомобиль тестя, BMW X5, внес машину в е-декларацию и уволился.

Это произошло через 2 недели после того, как общественная организация "Центр противодействия коррупции" обратилась к Нацагентству по предупреждению коррупции с просьбой провести полную проверку декларации главного оперуполномоченного, в рамках которой исследовать использование им автомобиля BMW X5.

Ранее журналисты программы "Схемы" обнаружили, что главный оперуполномоченный департамента защиты экономики Нацполиции Александр Мельникович приезжал на работу на BMW X5, но такой машины в его декларации за 2016 год нет.

Журналисты выяснили, что с декабря 2014-го им владеет тесть милиционера.

По информации журналистов, ранее другим автомобилем с этим номерным знаком владел сам Александр Мельникович. Тогда говорить о состоянии семьи с журналистами Мельникович отказался.

Радио Свобода