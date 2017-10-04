НТВ заявляет о задержании в Киеве своего журналиста

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Среда, 4 октября 2017, 21:28

Российский телеканал НТВ сообщает о задержании своего корреспондента Вячеслава Немышева в Киеве.

Об этом говорится на сайте телеканала.

"Корреспондент записывал на улице стендап (фрагмент репортажа, когда автор присутствует в кадре), во время которого разрезал столовым ножом знаменитый "Киевский" торт. В этот момент его блокировал неизвестный, который добился от местной полиции задержания сотрудника НТВ", - сказано в сообщении.

По данным телеканала, Немышева допрашивают прибывшие в отделение полиции сотрудники СБУ.

Согласно информации, журналист в Киеве выполнял редакционное задание.

Темы: Росcия СМИ СБУ
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