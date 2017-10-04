В заместителя председателя Одесского облсовета стреляли

1534 просмотра
Среда, 4 октября 2017, 22:17

Неизвестные совершили покушение на заместителя председателя Одесского облсовета Олега Радковского в центре Одессы.

Как сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе облсовета, Радковский получил три огнестрельных ранения. Однако, по предварительным данным, его жизни ничего не угрожает.

В пресс-службе патрульной полиции Одессы подтвердили факт стрельбы, добавив, что в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По предварительным данным, стрельба велась из малокалиберного оружия.

По данным "Думской", чиновник ранен в руку, ногу и поясницу.

Радковский представляет в Одесском облсовете партии "Батькивщина".

Темы: Одесса Батькивщина "Азов"
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
НАБУ вызвало мэра Одессы на допрос 3 октября 2017, 15:05
Экс-чиновнику Одесского горсовета вручили подозрение за пожар в "Виктории" 3 октября 2017, 14:50
Полиция видит "российский след" во взрыве авто в Одессе 2 октября 2017, 14:35
powered by lun.ua
Главные новости
В заместителя председателя Одесского облсовета стреляли в центре города
НБУ существенно снизил официальный курс гривни
СММ ОБСЕ: Военные ВСУ подстрелили мужчину, который переходил мост в Счастье
Доллар на межбанке вырос до 26,81, несмотря на аукцион НБУ
Все новости
спорт

Час физических упражнений в неделю способен предупредить депрессию – ученые

скандал

Цирк "Кобзов" попытался скрыть смерть жирафы? Врач, полиция, активисты разоблачают

наука

Вручили Нобелевскую премию по химии за 2017 год