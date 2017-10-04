Главные новости дня – за 60 секунд

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Среда, 4 октября 2017, 23:32

Украинские пограничники, законопроект по Донбассу, Антикоррупционный суд, претендент на главу НБУ, инцидент в Счастье, Муженко, Штепа и Рабинович на Грушевского – новости, которые обсуждали 4 октября.

Об украинских пограничниках. Государственная пограничная служба Украины разыскивает двух пограничников, пропавших во время мониторинга границы в Сумской области.

Позже российская сторона официально подтвердила задержание двух военнослужащих Госпогранслужбы Украины вблизи украино-российской государственной границы в Сумской области.

О законопроектах по Донбассу. Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду два законопроекта о Донбассе вместо одного.

Первый - законопроект о реинтеграции Донбасса. Он предполагает признание Российской Федерации агрессором и определяет Минские договоренности как приоритетные при осуществлении мероприятий по восстановлению территориальной целостности Украины.

Второй – о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Как стало известно, продолжение действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" вынесли из законопроекта о реинтеграции Донбасса в отдельный документ по требованию "Народного фронта".

Об Антикоррупционном суде. Президент Петр Порошенко готов внести законопроект о создании антикоррупционного суда в Украине, но выступает за параллельное формирование антикоррупционной палаты в Верховном Суде.

О претенденте на главу НБУ. Первый замглавы Нацбанка Яков Смолий, которого называются преемником Валерии Гонтаревой, получает доходы от предоставления банкам в аренду собственного недвижимого имущества.

Об инциденте в Счастье. Военнослужащие Вооруженных сил Украины подстрелили мужчину, который переходил мост в Счастье. Он умер от кровопотери.

О Муженко. Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны обратился к президенту Украины относительно увольнении начальника генштаба Виктора Муженко.

О Штепе. Экс-мэр Славянска Неля Штепа выписалась из харьковской больницы, куда была госпитализирована с гипертоническим кризом, и вернулась домой, в Славянск.

О Рабиновиче на Грушевского. Скандально уничтоженные иконы революции на улице Грушевского "заменили" новыми граффити с изображением Вадима Рабиновича.

Темы: Вооруженные силы Донбасс Муженко
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