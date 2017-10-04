10 гражданам Грузии запретили въезд в Украину после прорыва в "Шегинях"

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Среда, 4 октября 2017, 23:53

Госпогранслужба инициировала отмену видов на жительство 6 гражданам Грузии, 10 гражданам Грузии был запрещен въезд в Украину.

Об этом сообщил на заседании парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности первый заместитель главы службы Василий Серватюк.

По его словам, это лица, совершившие правонарушение при пересечении границы Украины 10 сентября вместе с Михеилом Саакашвили.

"Те лица, которые идентифицированы и признаны виновными в нарушении порядка пересечения госграницы, прибыли в подразделения Госпогранслужбы, на них составлены были протоколы, и они вернулись на территорию своего государства. В соответствии с полномочиями ГПСУ, в отношении этих лиц за нарушение правил пересечения госграницы было принято решение о запрете им въезда на территорию Украины на определенный срок", - рассказал Серватюк в комментарии Радио Свобода.

Как известно, 10 сентября лидер партии "Движение новых сил", бывший председатель Одесской областной государственной администрации, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили прибыл в Украину, в сопровождении толпы сторонников прорвавшись через госграницу Украины со стороны Польши на пункте пропуска "Шегини", не пройдя пограничного контроля.

Позже силовики заявили, что в столкновениях со сторонниками Саакашвили пострадали более 20 пограничников и сотрудников полиции.

Госпогранслужба составила 15 протоколов по ст. 204-1 Кодекса об административных правонарушениях (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы), в том числе протоколы составлены по 4 украинских журналистов, 10 иностранцев и в отношении самого Саакашвили.

Кроме того, в ГПСУ сообщили, что протоколы о незаконном пересечении границы вручили Юлии Тимошенко и еще двум народным депутатам, имен которых не назвали.

Темы: Саакашвили Пограничная служба Грузия
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