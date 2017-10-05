В "КиноПоиске" заявили о взломе аккаунтов для накрутки рейтинга пропагандистскому фильму "Крым"

В день выхода в прокат пропагандистского фильма "Крым" 28 сентября были взломаны аккаунты десятков тысяч пользователей "КиноПоиска" для поднятия рейтинга ожидания ленты.

"Размах там, конечно, ого-го — некто, очень желавший повысить рейтинг ожидания у фильма, взломал аккаунты нескольких десятков тысяч пользователей "КиноПоиска" и поставил за них "Крыму" отметку "жду", — написала главный редактор ресурса Елизавета Сурганова в Facebook.

Она отметила, что утром в день выхода у фильма было 70 тысяч отметок об ожидании и рейтинг 62%. Однако после удаления всех скомпрометированных отметок, их осталось 17 тысяч, а общий рейтинг упал до 21%.

Ресурс Medialeaks отмечает, что все рецензии к фильму, которые появились на "КиноПоиске", многословные, написаны в одном стиле, пытаются "взвешенно" оценить фильм, но в итоге все приходят к выводу, что его стоит посмотреть. Каждая рецензия имеет профессиональный заголовок.

На соответствующих сайтах пользователи cоцсети Twitter нашли заказы на положительные комментарии к фильму за деньги. Указаны фамилия режиссёра и тема. Отзыв от 75 знаков стоит 18 рублей.

29 сентября на YouTube было выложено видео, якобы снятое скрытой камерой, в котором режиссёр фильма Алексей Пиманов (российский журналист, бывший ведущий программы "Человек и закон", президент прокремлевского телеканала "Звезда") говорит с кем-то по телефону и объясняет, что в низких оценках и прочих неприятностях виноваты "боты" и это "провокация". Журналисты сразу обвинили Пиманова в том, что "скрытая камера" снимала его специально, с его же ведома, а ролик — вирусная реклама фильма.

На одном из кадров, когда Пиманов заканчивает разговор и отнимает трубку от уха, пользователи разглядели, что на смартфоне запущено приложение YouTube. То есть режиссёр не разговаривает с конкретным абонентом, а, возможно, только изображает разговор. Позже оригинал видео был удалён с YouTube.

При этом по итогам первого уик-энда сайт "Кинобизнес" назвал "Крым" самым успешным фильмом в российском прокате – будто бы только в день премьеры картина заработала больше 25 миллионов рублей.

Однако, если зайти на сайты кинотеатров, то можно убедиться, что предварительно на сеансы "Крыма" в понедельник билеты почти не продавались.

Зал одного из кинотеатров в центральном районе Петербурга через пять минут после начала сеанса