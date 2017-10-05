Полиция изъяла у киевлянина арсенал оружия
Правоохранители в ходе операции "Оружие и взрывчатка" провели по месту жительства 50-летнего киевлянина обыск и изъяли у него арсенал оружия.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
"В квартире на улице Филиппа Орлика полицейские изъяли 5 предметов, похожих на пистолеты с глушителями Макарова и магазинами к ним, карабин с двумя глушителями, 6 винтовок с оптическими прицелами, более 50 магазинов к стрелковому оружию и почти 2000 патронов различного калибра", - говорится в сообщении.
Кроме того, при осмотре частного дома мужчины в Киевской области полицейские изъяли револьвер и военное оборудование: оптические средства и части пулеметной ленты.
Изъятые предметы направлены на проведение экспертизы.
Правоохранители выясняют откуда у киевлянина оружие и с какой целью он его хранил. Ранее у мужчины не было проблем с законом.
"Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.
Киевлянину грозит до семи лет лишения свободы.
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