ОБСЕ зафиксировала увеличение числа взрывов в Донецкой области

Миссия ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, при этом зафиксировала большее число взрывов.

Об этом говорится в отчете СММ за 3 октября.

"В Донецкой области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, отметив, однако, увеличение количества взрывов (46) по сравнению с предыдущим отчетным периодом (23 взрыва)", - говорится в сообщении.

При этом в Луганской области миссия зафиксировала увеличение числа обстрелов.

"В Луганской области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, включая 6 взрывов. Причем в предыдущий отчетный период в Луганской области не было зафиксировано ни единого нарушения режима прекращения огня", - отмечается в отчете.

Кроме того, согласно отчету, 3 октября, осуществляя наблюдение на всех трех участках разведения сил и средств, СММ зафиксировала там спокойную обстановку.

"3 октября в подконтрольных правительству районах наблюдатели видели 1 грузовик ("Урал") с зенитной установкой (ЗУ-23, 23 мм), который двигался на север в 1,5 км к северо-востоку от с. Новозвановка (70 км к западу от Луганска). 2 октября БПЛА СММ среднего радиуса действия обнаружил 5 БМП-2 и 1 бронетранспортер (МТ-ЛБ) возле Николаевки, а также 1 БМП-2, и 2 бронированные машины (одна типа МТ-ЛБ и один БТР-80) недалеко от пгт Новотроицкое (36 км к юго-западу от Донецка)", - говорится в заявлении.

В районах, подконтрольных боевикам, наблюдатели зафиксировали "1 двигавшийся на север грузовик ("КамАЗ") с зенитной установкой (ЗУ-23) возле с. Смелое (31 км к северо-западу от Луганска); свежие следы, по оценке, от бронированной машины (типа БМП), которые вели на север недалеко от Смелого; свежие следы, по оценке, от МТ-ЛБ, которые вели с юго-запада на северо-восток возле пос. Металлист (7 км к северо-западу от Луганска)", - отмечается в отчете.

Также наблюдатели зафиксировали следы, по оценке, от танка (Т-80) в микрорайоне Трудовские Петровского района Донецка, которые вели на север, и свежие следы от 2-х МТ-ЛБ, которые вели в юго-западном направлении вблизи центрального железнодорожного вокзала Донецка.