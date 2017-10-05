Из Украины выдворили журналиста НТВ

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Четверг, 5 октября 2017, 10:02

Служба безопасности Украины принудительно вернула в Россию журналиста российского телеканала НТВ Вячеслава Немышева.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Из-за деятельности, наносящей вред национальным интересам Украины, после проведения соответствующих процессуальных действий сегодня, 5 октября, в 4 утра Немышев принудительно возвращен в РФ на пункте пропуска "Сеньковка", - рассказывают в спецслужбе.

 
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Ему также запретили въезд в Украину сроком на 3 года.

По данным правоохранителей, журналиста 4 октября задержала в Киеве полиция за совершение мелкого правонарушения. Во время установления личности у него обнаружили аккредитационное удостоверение фейкового "министерства информационной политики ДНР", что стало основанием привлечения сотрудников СБУ для проверки задержанного.

 
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Спецслужба установила, что Немышев с весны 2016 до осени 2017 "работал" на временно оккупированной террористами территории Украины.

"Он подготовил ряд лживых антиукраинских материалов для СМИ по заказу российских кураторов и в интересах верхушки боевиков для оправдания и популяризации их противоправной деятельности в информационном пространстве", - говорится в сообщении.

Служба безопасности проинформировала об этом факте представителей международных и отечественных общественных объединений, работающих в сфере защиты свободы слова, чтобы предотвратить искусственные обвинения со стороны РФ в псевдопритеснениях российских журналистов.

Как сообщалось, 4 октября российский телеканал НТВ сообщил о задержании своего корреспондента Вячеслава Немышева в Киеве.

Сказали, что журналист на улице разрезал ножом "Киевский" торт, в этот момент его блокировал неизвестный и добился от полиции его задержания.

Украинская правда

Темы: Росcия СМИ СБУ
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