В Крыму массово изымают участки у владельцев

В 2017 году Департамент по имущественным и земельным отношениям оккупационной власти Севастополя подал в суды около 3,8 тысячи исков об истребовании участков в собственность города.

Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на само ведомство.

Иски поданы к тем, кто приобрел землю в 2015-2016 годах у собственников, получивших ее незаконно и безвозмездно. В администрации города уверены, что землю люди должны вернуть.

По данным департамента, уже вынесено 900 решений, из которых 23 вступили в законную силу, 60 обжалуются.

Большая часть исков подана в отношении покупателей земли севастопольской части Южного берега Крыма, включая бухту Ласпи, мыс Айя, урочище Аязьма.

Эти участки выдавались администрацией Сергея Куницына, возглавлявшего город в 2006-2010 годах. Сейчас он депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко".

Действующие власти города уверяют, что большинство участков располагаются в лесах и заказниках, а значит, были переданы в частную собственность незаконно.

"Люди прекрасно знали, что это земли заказника, но за взятки получали участки",— рассказал источник издания.

Факт наличия проблемы подтверждал губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. По его словам, среди владельцев участков есть работники прокуратуры, судов и СБУ.

Пострадавшие с позицией властей не согласны – иски ДИЗО оспаривают в судах.

Проблемы с землей, в частности, возникли у тех, кто покупал апартаменты в многоквартирных домах, построенных на земле лесного фонда, которая выделялась под индивидуальное жилищное строительство.

А также у местных жителей, которые получили участки по программе приватизации, объявленной еще Юлией Тимошенко в 2011 году, но не успели до конца их оформить.

По словам председателя Межрегионального третейского суда Москвы и Московской области Олега Сухова, только после присвоения участку номера и его государственной регистрации в Росреестре земля может участвовать в тех или иных сделках, в том числе быть переданной в частную собственность.

Сухов отмечает, что тем, кто владеет землей, не состоящей на кадастровом учете, зачастую сложно доказать принадлежность им конкретного участка.

Сложности с установлением прав на недвижимость встречаются не только в Ласпи, но и в самом Севастополе. Тут собственность участков не оспаривают, однако дома признают незаконной постройкой и через суд требуют снести.

Механизм компенсации для добросовестных покупателей пока не предусмотрен.

Потери на фоне затеянной севастопольскими властями ревизии несут и юридические лица, которые построили на спорной земле курортные комплексы.

Издание отмечает, что массовые судебные разбирательства, на удивление, не влияют на интерес россиян к недвижимости в Крыму. Южный берег Крыма, в частности Севастополь, - наиболее популярны.