В России хотят запретить военнослужащим выставлять фото в соцсетях

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Четверг, 5 октября 2017, 10:51

Минобороны России запретит военнослужащим выкладывать в интернет фото, видео и геотеги.

Об этом сообщает "РБК-Россия", ссылаясь на опубликованный законопроект на Федеральном портале нормативно-правовых актов.

Отмечается, что военнослужащие по контракту, в том числе иностранцы, не должны размещать в интернете любую информацию о себе и других военных, которая указывает на их ведомственную принадлежность, раскрывает служебную деятельность и место их дислокации.

"Спецслужбы отдельных государств, а также экстремистские и террористические организации часто используют размещаемую российскими военнослужащими в интернете информацию для того, чтобы ​дестабилизировать внутриполитическую и социальную ситуации в различных регионах мира", - объяснили агентству в Минобороны РФ.

Также уточняется, что аналогичный запрет уже предусмотрен для военнослужащих и гражданского персонала ФСБ и ФСО.

В российском министерстве обороны уверены, что распространением фотографий с геотегами, военнослужащие нарушают запрет о неразглашении государственной тайны.

Также российское военное ведомство хочет обязать россиян и иностранцев, поступающих на службу по контракту в российскую армию, либо уже отслуживших, отчитываться за свои соцсети и активность в интернете за три предыдущих календарных года и за каждый следующий год. Речь идет об адресах сайтов и страниц, где военнослужащий размещал общедоступную информацию, а также о данных, позволяющих его идентифицировать.

В законопроекте отмечается, что те, кто не предоставят таких сведений либо предоставят недостоверные, в том числе неполные данные, будут привлечены к дисциплинарной ответственности, вплоть до ареста на 30 суток.

Как известно, в 2014 году в Instagram появились снимки военной техники и российских военных, которые отправляют из Владивостока на восток Украины. Их выставил пользователь avto25, а также обозначил место, где были сделаны снимки.

Благодаря подобным фотографиям в соцсетях, неоднократно подтверждалось пребывание российских солдат на Донбассе.

Украинская правда

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