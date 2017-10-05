Под Киевом маршрутка влетела в автобус Нацгвардии: погиб военный

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Четверг, 5 октября 2017, 11:07

Один военный погиб, еще 8 человек получили ранения в результате столкновения маршрутки и служебного автобуса Нацгвардии в Киевской области.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Смертельная авария произошла около 7 утра 5 октября в Вышгородском районе, недалеко от поселка Новые Петровцы.

"Пассажирский автобус сообщением "Дымер – Киев" столкнулся со служебным автобусом Национальной гвардии Украины, который двигался в колонне", - говорится в сообщении.

 
Фото "кие оперативный" с facebook

В результате ДТП погиб военнослужащий. Еще 7 военных и один пассажир общественного транспорта с различными телесными повреждениями доставлены в больницу.

 
Фото "киев оперативный" с facebook

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Темы: Киевская область ДТП Нацгвардия
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