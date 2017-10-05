Перерасчет пенсий в рамках реформы займет до 3 дней – ПФ

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Четверг, 5 октября 2017, 11:55

Глава Пенсионного фонда Алексей Зарудный заявляет, что перерасчет пенсий в рамках реформы будет проведен автоматически и займет 2-3 дня.

Об этом он сказал в четверг на селекторном совещании по вопросам внедрения пенсионной реформы, передает "Интерфакс-Украина".

"Разработано и протестировано соответствующее программное обеспечение, с помощью которого, подчеркну, автоматически в ближайшие 2-3 дня будет осуществлен перерасчет для 9 млн пенсионеров", - заявил Зарудный.

Он отметил, что на выплату осовремененных пенсий предусмотрено 26 миллиардов гривен.

По словам чиновника, практически на следующий день после вступления закона в силу Пенсионный фонд изготовит дополнительные платежные документы.

Зарудный уточнил, что пенсионеры, которые будут получать пенсии в октябре уже после вступления закона в силу, будут получать пенсию в предыдущем размере, а также доплату, согласно перерасчету; те, кто уже получил пенсии, получат просто доплату.

Как сообщалось, 3 октября украинский парламент принял правительственный проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно повышения пенсий", поддержав тем самым так называемую пенсионную реформу в Украине.

Проект закона предусматривает, что прожиточный минимум для пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж, составит 1 452 гривни, а не 1 312, как сейчас.

По словам вице-премьер-министра Павла Розенко, часть пенсионеров могут получить повышенные пенсии не в октябре, а только в ноябре, из-за необходимости проведения перерасчета.

Темы: пенсии реформы
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