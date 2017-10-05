РФ пока не подтвердила встречу по задержанным пограничникам Украины

Российская сторона пока не предоставила информации о дате и месте проведения погранично-представительской встречи для разрешения ситуации с украинскими пограничниками.



Об этом помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян сообщил 5 октября "Укринформу".



"Новостей пока никаких. Встреча россияне еще не подтвердили", – сказал Слободян.



Как известно, российская сторона сообщила, что задержала двух украинцев, которые заявили, что являются военнослужащими Государственной пограничной службы Украины, и попросила предоставить соответствующие документы, которые подтвердили бы этих личности указанных людей.



4 октября первый заместитель председателя ГПСУ Василий Серватюк сообщил, что в ближайшее время планируется проведение погранично-представительской встречи, "в результате которой ожидается, что будет осуществлен возврат украинских пограничников и по результатам расследования установлена ​​причина их задержания".



Прокуратурой Сумской области по факту исчезновения двух сотрудников отдела пограничной службы "Знобь-Новгородское" Сумского пограничного отряда начато уголовное производство.



Ранее сообщалось, что Госпогранслужба разыскивает двух пограничников, которые пропали 3 октября во время мониторинга границы на Сумщине.