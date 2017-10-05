"Батькивщина" не поддержит законопроекты по Донбассу

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Четверг, 5 октября 2017, 13:15

Фракции "Батькивщина" и "Самопомощь" не собираются поддерживать законопроекты по реинтеграции Донбасса и продолжение особых условий самоуправления для оккупированных территорий.

Об этом из Верховной Рады в четверг сообщает корреспондент УП.

"Будем голосовать красными", - сказал народный депутат из фракции "Самопомощь" Егор Соболев, отвечая на вопрос о голосовании этих законопроектов.

"Вы знаете нашу позицию. Мы поддерживаем свой проект, который предлагает "Самопомощь", - добавил его коллега по фракции Роман Семенуха.

Не поддерживают инициативы президента и во фракции "Батькивщина".

"Мы не поддерживаем оба законопроекта", - отметил нардеп из фракции "Батькивщина" Алексей Рябчин.

В то же время в других фракциях пока определяются относительно своего голосования.

Например, глава группы "Возрождение" Виктор Боднар сказал УП, что в их группе пока нет решения по этому поводу.

Зато во фракции "Радикальная партия" готовы поддержать законопроект о деоккупации Донбасса в первом чтении, однако не будут голосовать за продление особых условий самоуправления в ОРДЛО.

"Первый закон мы голосуем только в первом чтении и будем дорабатывать. Там надо убрать о минских договоренностях, а второй - об особом статусе не голосуем вообще", - подчеркнул нардеп из фракции Ляшко Дмитрий Линько.

Во фракции "Оппозиционный блок" наоборот думают о поддержке одного из президентских законопроектов.

"На фракции мы решили, что первый законопроект - нет, а о продлении особого статуса - в зависимости от процесса рассмотрения. Мы поддержали его включение в повестку дня, а дальше будем решать, потому что есть информация, что будут менять этот законопроект", - сказал член "Оппозиционного блока" Юрий Павленко.

Ранее сообщалось, что "БПП" планирует поддержать законопроекты по Донбассу. Проголосовать за них депутатов убеждал сам президент, который 5 октября посетил заседание фракции "БПП".

При этом "Народный фронт" сообщил об условиях, при которых депутаты проголосуют за законопроекты по Донбассу. Главное предложение - четко прописать, что закон вступает в силу только после вывода российских войск.

Роман Кравец, УП

Темы: Донбасс законодательство
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