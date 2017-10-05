Рада призывает бойкотировать 100-летие октябрьской революции

Верховная Рада призывает Межпарламентский союз бойкотировать 137-ю ассамблею в Санкт-Петербурге относительно 100-летия октябрьской революции.

Такое обращение украинского парламента к членам Межпарламентского союза поддержали 249 депутатов, сообщает LIGA.net.

"Россия инициирует 137-е заседание, которое будет приурочено к 100-летию октябрьской революции. Революции, которая принесла смерть и кровь в Украину", - сказала Геращенко.

"Наши коллеги из комитетов по иностранным делам и евроинтеграции подготовили проект обращения Верховной Рады к парламентам стран-членов Межпарламентского союза по поводу бойкота этого заседания", - добавила первый вице-спикер.