Рада призывает бойкотировать 100-летие октябрьской революции

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Четверг, 5 октября 2017, 13:18

Верховная Рада призывает Межпарламентский союз бойкотировать 137-ю ассамблею в Санкт-Петербурге относительно 100-летия октябрьской революции.

Такое обращение украинского парламента к членам Межпарламентского союза поддержали 249 депутатов, сообщает LIGA.net.

"Россия инициирует 137-е заседание, которое будет приурочено к 100-летию октябрьской революции. Революции, которая принесла смерть и кровь в Украину", - сказала Геращенко.

"Наши коллеги из комитетов по иностранным делам и евроинтеграции подготовили проект обращения Верховной Рады к парламентам стран-членов Межпарламентского союза по поводу бойкота этого заседания", - добавила первый вице-спикер.

Темы: Верховная Рада Росcия
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