В Киеве разбили корову под офисом Балашова
Около 30 молодчиков разбили летнюю площадку под столичным офисом партии "5.10" Геннадия Балашова.
Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" с перекрестка улиц Институтской и Шелковичной.
Молодые люди разбили скульптуры, сорвали все флаги.
В частности, один из мужчин разломал топором раскрашенную корову с надписью 5.10.
Самого Балашова на месте событий 5 октября (5.10) нет.
На месте происшествия находятся полицейские.
Цель погрома пока не известна, парни не комментировали свои действия.
"Мы все за одного", – разносилось по улице.
Парни уже почти разошлись, когда в ход пошли газовые баллончики.
Скульптуру окружили правоохранители. У одного из парней отобрали топор.
На месте есть люди с логотипом "Национального корпуса" на одежде, но официальных комментариев этой организации еще нет.
На Институтской образовалась небольшая пробка.
В то же время под Верховной Радой представители "Национального корпуса", "Правого сектора" и ВО "Свобода" протестуют против президентских законопроектов по Донбассу, уже и дымовые шашки зажигали.
Отметим, что Геннадий Балашов пропагандирует реформу налогообложения по системе "5.10", то есть 5% – налог с продаж и 10% – налог с зарплат.
Алена Рощенко, видео Эльдара Сарахмана, УП
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