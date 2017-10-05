В Киеве разбили корову под офисом Балашова

5918 просмотров
Четверг, 5 октября 2017, 13:21

Около 30 молодчиков разбили летнюю площадку под столичным офисом партии "5.10" Геннадия Балашова.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" с перекрестка улиц Институтской и Шелковичной.

Молодые люди разбили скульптуры, сорвали все флаги.

В частности, один из мужчин разломал топором раскрашенную корову с надписью 5.10.

Самого Балашова на месте событий 5 октября (5.10) нет.

На месте происшествия находятся полицейские.

Цель погрома пока не известна, парни не комментировали свои действия.

Погром под офисом партии
Погром под офисом партии "5.10"
Фото Романа Кравца

"Мы все за одного", – разносилось по улице.

Парни уже почти разошлись, когда в ход пошли газовые баллончики.

Скульптуру окружили правоохранители. У одного из парней отобрали топор.

 

На месте есть люди с логотипом "Национального корпуса" на одежде, но официальных комментариев этой организации еще нет.

На Институтской образовалась небольшая пробка.

В то же время под Верховной Радой представители "Национального корпуса", "Правого сектора" и ВО "Свобода" протестуют против президентских законопроектов по Донбассу, уже и дымовые шашки зажигали.

Отметим, что Геннадий Балашов пропагандирует реформу налогообложения по системе "5.10", то есть 5% – налог с продаж и 10% – налог с зарплат.

Алена Рощенко, видео Эльдара Сарахмана, УП

Темы: Киев акции
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Киеве на Майдане разбили памятник героям Небесной сотни 5 октября 2017, 12:25
СМИ: В Киеве в ходе акции против строительства АЗС пострадали 14 человек 5 октября 2017, 02:30
Зачем Киеву Брест-Литовский проспект? 4 октября 2017, 15:44
powered by lun.ua
Главные новости
В Киеве разбили корову под офисом Балашова
В Киеве на Майдане разбили памятник героям Небесной сотни
Порошенко исправил и снова подал Раде отклоненный закон о Донбассе
Комитет забраковал один из законов по Донбассу и идею с "Минском"
Все новости
куда пойти

Афиша событий на 6-8 октября

Гастро-новости:

8 киевских заведений, открывшихся в сентябре

балет

Миссия выполнима: как прима-балерина Яна Саленко покорила Берлин