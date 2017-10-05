Рева опасается, что за новыми пенсиями придут "шахтеры" из рядов боевиков

Министр социальной политики Андрей Рева призвал региональные отделения Пенсионного фонда совместно с правоохранителями исключить легализацию боевиков с неподконтрольных территорий для получения повышенных украинских пенсий.



Об этом он заявил 5 октября во время селекторного совещания по пенсионной реформе под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана, сообщает "Укринформ".



"Обращаю внимание на усиление контроля за перемещением лиц с неконтролируемой территории. Поскольку сейчас в связи с повышением пенсий наибольшее повышение получат как раз такие категории людей, как шахтеры, металлурги и другие, я не исключаю ситуацию, когда боевики с неподконтрольных территорий попытаются через различные преступные схемы попробовать легализоваться в органах Пенсионного фонда и в органах социальной защиты", – отметил Рева.



Министр обратился к представителям органов ПФУ, в частности в областях, которые находятся вблизи зоны проведения АТО, вместе с правоохранителями взять этот вопрос на контроль и не допустить "подобных вещей".



Как известно, 3 октября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о пенсионной реформе. Документ, в частности, предусматривает модернизацию пенсий и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года.