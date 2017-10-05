Лозовой отметился масштабным кнопкодавством в Раде

Народный депутат Радикальной партии Андрей Лозовой отличился масштабным кнопкодавством в Верховной Раде.



Об этом свидетельствует видео из сессионного зала, обнародованное 5 октября фотографом Яном Доброносовым.



Как отмечает фотограф, народный депутат проводил соответствующие манипуляции во время голосования за закон, запрещающий российским артистам гастролировать в Украине без разрешения СБУ.

Украинская правда