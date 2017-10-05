Лозовой отметился масштабным кнопкодавством в Раде
Народный депутат Радикальной партии Андрей Лозовой отличился масштабным кнопкодавством в Верховной Раде.
Об этом свидетельствует видео из сессионного зала, обнародованное 5 октября фотографом Яном Доброносовым.
Как отмечает фотограф, народный депутат проводил соответствующие манипуляции во время голосования за закон, запрещающий российским артистам гастролировать в Украине без разрешения СБУ.
Украинская правда
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