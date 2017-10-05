Руководитель Укрпочты: Уволим всех, кто не улыбается

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Четверг, 5 октября 2017, 15:22

Новое руководство ОАО "Укрпочта" работает над привлечением в команду сотрудников, которые умеют доброжелательно общаться с клиентами.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на и.о. гендиректора "Укрпочты" Игоря Смелянского.

"Наше трудовое законодательство несовершенно и оно тормозит развитие страны. Для того чтобы просто уволить некомпетентного человека, нужно пройти шесть кругов ада", - сказал Смелянский.

Он добавил, что сейчас "Укрпочта" с юристами разрабатывает нормативные документы, где готовит определение понятия "хамство".

"Мы заинтересованы в привлечении сотрудников, которые будут улыбаться, а всех, кто не улыбается и хамит – уволим", - сказал Смелянский.

Он также добавил, что в ходе реформы управления предприятия была разработана специальная программа обучения сотрудников.

В штате "Укрпочты" сегодня насчитывается 36 тысяч почтальонов, обслуживающих 6,5 миллиона клиентов по всей территории Украины.

Темы: Укрпочта
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