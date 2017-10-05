Порошенко приехал в Раду

Фракция БПП проводит заседание с участием президента Петра Порошенко.

Как сообщает корреспондент УП, нардепы собрались после провального рассмотрения законов по Донбассу.

Согласно информации, Порошенко встречается со своими депутатами в бывшем кинотеатре.

В то же время первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук в эфире 112 канала заявил, что в четверг вечером депутаты политсилы будут обсуждать ситуацию, и в пятницу в 10 будут участвовать в рассмотрении законопроектов.

Позже представитель президента в парламенте Ирина Луценко сообщила, что в пятницу утром фракция БПП снова соберется, но уже без Порошенко.

Ранее заседание парламента закрылось из-за блокирования президиума. В то же время под Радой националисты угрожали пойти штурмом на здание, если трибуна будет разблокирована.

Как известно, в четверг перед рассмотрением законопроектов по реинтеграции Донбасса охрану Верховной Рады усилили дополнительными силами Нацгвардии и полиции.



5 октября около сотни активистов с флагами "Свободы", "Национального корпуса" і "Правого сектора" пришли с пикетом под здание Верховной Рады в знак протеста против президентского законопроекта о продлении действия закона о особого порядка местного самоуправления в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей.

Во время перерыва в заседании ВР около 30 молодчиков разбили летнюю площадку под столичным офисом партии "5.10" Геннадия Балашова.

Руководитель штаба партии "Национальный корпус" Назарий Кравченко пояснил, что активисты этой политсилы разбили площадку "5.10", потому что у них было время и вдохновение.

Романюк Роман, Саша Ночь, УП