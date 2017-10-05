Вандалу, разгромившему знак героям Небесной сотни, сообщили о подозрении

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Четверг, 5 октября 2017, 19:26

Злоумышленнику, который разгромил мемориальные плиты героям Небесной сотни, сообщается о подозрении.

Об этом сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Киевская местная прокуратура №6 сообщила о подозрении 43-летнему мужчине, который в четверг 5 октября 2017 года на Аллее Небесной сотни разбил памятные плиты, установленные в честь Героев Небесной сотни", – говорится в сообщении.

Правоохранители оперативно задержали злоумышленника после совершения преступления.

Сейчас мужчине, который в последнее время жил в городе Севастополь и прибыл в столицу из оккупированного Крыма 5 октября, инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 194 УК Украины (умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Прокуратура готовит ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до трех лет лишения свободы.

Украинская правда

Темы: Киев
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