В БПП рассказали, о чем договорились на заседании с Порошенко

12447 просмотров
Четверг, 5 октября 2017, 19:38

Президент Петр Порошенко на заседании фракции БПП заявил о необходимости принять законопроект об обеспечении суверенитета над временно оккупированными территориями Донбасса и согласился с тем, что ко второму чтению этот документ должен касаться и Крыма.

Об этом "Итерфакс-Украина" сообщили члены фракции после завершения заседания.

"Самое главное, что было сказано, - этот закон мы должны принять", - сказал член фракции Вадим Денисенко после встречи нардепов с президентом, которая проходила в здании Верховной Рады.

В свою очередь, народный депутат Рефат Чубаров рассказал: "Я у него (Порошенко) спросил по (законопроекту) №7163 и сказал, что если мы принимаем его за основу, то во втором чтении он должен быть дополнен Крымом. Президент с этим согласился".

Кроме того, Чубаров добавил, что на встрече фракции и Порошенко вновь была озвучена позиция, что БПП поддерживает принятие законопроекта №7164, который продлевает действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО.

Темы: Порошенко БПП Донбасс Верховная Рада
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Порошенко приехал в Раду 5 октября 2017, 18:29
Закон о реинтеграции – много шума из ничего 5 октября 2017, 17:47
Эрдоган приедет в Киев на встречу с Порошенко 5 октября 2017, 16:45
powered by lun.ua
Главные новости
Аброськин заявил, что на Авакова хотели напасть с помощью квадрокоптера
В БПП рассказали, о чем договорились на заседании с Порошенко
Порошенко приехал в Раду
Рада закрылась без решения по законах относительно Донбасса
Все новости
столица

Бесплатная велошкола для детей на киевском велотреке

балет

Миссия выполнима: как прима-балерина Яна Саленко покорила Берлин

интервью

Нейрохирург Генри Марш: Врач больше не является священником Библии, которую умеет читать только он