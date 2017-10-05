В БПП рассказали, о чем договорились на заседании с Порошенко

Президент Петр Порошенко на заседании фракции БПП заявил о необходимости принять законопроект об обеспечении суверенитета над временно оккупированными территориями Донбасса и согласился с тем, что ко второму чтению этот документ должен касаться и Крыма.

Об этом "Итерфакс-Украина" сообщили члены фракции после завершения заседания.



"Самое главное, что было сказано, - этот закон мы должны принять", - сказал член фракции Вадим Денисенко после встречи нардепов с президентом, которая проходила в здании Верховной Рады.



В свою очередь, народный депутат Рефат Чубаров рассказал: "Я у него (Порошенко) спросил по (законопроекту) №7163 и сказал, что если мы принимаем его за основу, то во втором чтении он должен быть дополнен Крымом. Президент с этим согласился".



Кроме того, Чубаров добавил, что на встрече фракции и Порошенко вновь была озвучена позиция, что БПП поддерживает принятие законопроекта №7164, который продлевает действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО.