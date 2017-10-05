НАПК выиграло суд, но конфисковать у "Свободы" 2,3 млн грн не удастся

Дарницкий районный суд Киева признал виновным главного бухгалтера ВО "Свобода" в нарушении порядка получения взноса в поддержку политической партии.



Об этом сообщает в четверг пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Постановлением суда главный бухгалтер ВО "Свобода" признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 212-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В то же время суд постановил закрыть дело в связи с истечением сроков наложения административного взыскания (законодательством для этого предусмотрены три месяца).

При этом материалы по данному делу были получены судом 29 июня 2017 года.

С тех пор назначалось 5 судебных заседаний, которые неоднократно переносились из-за неявки главного бухгалтера ВО "Свобода". Вследствие этого не будет конфискована в государственный бюджет сумма внесенных с нарушением средств – 2 330 900 гривен.

Ранее НАПК подчеркивало, что судья затягивает рассмотрение производство о взыскании в государственный бюджет 2,3 миллиона гривен членских взносов из партии ВО "Свобода".

Как сообщалось, Департамент по вопросам предотвращения политической коррупции НАПК по результатам анализа отчета политической партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за IV квартал 2016 выявил нарушения порядка получения взноса в поддержку политической партии.

В частности, были обнаружены несоответствия между фамилиями лиц, осуществлявших денежные взносы, в отчете партии и в банковских выписках.

После расскрытия судом сведений в отношении банковского счета ВО "Свобода" Национальное агентство выявило, что 11 платежей на общую сумму 2 330 900 гривен были внесены в течение ноября-декабря 2016 года в кассу банка главным бухгалтером политсилы.

Также было установлено, что указанное лицо получило через партийную кассу еще 26 100 гривен взносов от физических лиц, что подтверждается приходным ордерам.

Таким образом был нарушен установленный законом Украины "О политических партиях в Украине" порядок получения взноса в поддержку политической партии.

В соответствии с указанным порядком, денежные взносы в пользу политической партии осуществляются через банковские операции лично физическими лицами с установлением учреждением банка персональной информации о вкладодателях.

Украинская правда