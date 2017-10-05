Аброськин заявил, что на Авакова хотели напасть с помощью квадрокоптера

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Четверг, 5 октября 2017, 21:05

Заместитель руководителя Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что участники банды "Торпеда" собирались совершить покушение министра внутренних дело Арсена Авакова.

Об этом он сообщил в телеэфире "Прямого".

По словам Аброськина, во время обысков в помещениях членов банды нашли доказательства, свидетельствующие об их плане.

"Есть материалы, которые подтверждают, что это планировалось. Во время беседы они заявили, что следующим шагом было покушение на министра (внутренних дел) непосредственно по адресу его проживания. Они активно искали этот адрес, установили его и активно готовились с помощью специальных технических средств осуществить это покушение", - сказал чиновник.

"Обычно это взрывные средства - гранаты. На этот раз рассматривали возможность применения квадрокоптера и другой летальной техники для сброса взрывчатого вещества - гранаты и др. по адресу проживания министра. Есть все материалы, которые свидетельствуют о том, что такие шаги осуществлялись", - добавил Аброськин.

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Темы: Аваков полиция криминал
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