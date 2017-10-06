Турчинов надеется, что Рада, несмотря на сопротивление, примет закон о Донбасе в пятницу

Секретарь СНБО Александр Турчинов рассчитывает, что Верховная Рада 6 октября проголосует в первом чтении за законопроект президента об обеспечении суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донбасса.

Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1" в четверг.



"Завтра, я надеюсь, что Верховная Рада, несмотря на сопротивление, примет решение и определит на законодательном уровне Россию как страну-агрессора. Это главная задача, которую мы завтра должны реализовать. У нас нет ни одного закона, который бы признавал Россию страной-агрессором", - заявил Турчинов.

Он также допустил, что вопросы деоккупации Донбасса и Крыма могут быть объединены в законопроекте, но отметил, что решение этих вопросов требует разных подходов.



"Когда будет внесено предложение объединить вопросы освобождения АР Крым и Донбасса, то закон станет более длинным, второе чтение будет более сложным, но я не исключаю, что оно может быть реализовано", - сказал Турчинов.



Он указал, что внесенный президентом законопроект признает суверенное право Украины на временно оккупированную территорию Крыма.



"Этот закон специфический, он касается только освобождения Донецкой и Луганской областей. Оккупация Крыма имеет другой формат, это попытка аннексировать территорию АР Крым, которая является частью территории Украины, там другие подходы, там другие формы. Технология освобождения Крыма более сложная, но она также будет реализована", - подчеркнул секретарь СНБО.



Турчинов отметил, что в Украине есть законодательство, которое признает Крым как оккупированную территорию, четко прописывает позиции по незаконным преступным действиям России по оккупации Крыма.

Интерфакс-Украина