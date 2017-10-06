ГПУ сообщила о подозрении двум "Беркутовцам" в разгоне "студенческого Майдана"

32 просмотра
Пятница, 6 октября 2017, 02:06

По факту силового разгона митинга в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года на Майдане Независимости в сообщено о подозрении бывшим командиру взвода и милиционеру ПМОП "Беркут", один из них сейчас работает в полиции.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Согласно сообщению, бывшего милиционера 1 отделения взвода №2 оперативной роты №1 подразделения милиции особого назначения "Беркут" обвиняют в превышении власти и служебных полномочий, которые сопровождались насилием, болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, на выполнение явно преступного приказа .

Кроме того бывший "Беркутовец" подозревается в умышленном препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов и незаконном препятствовании организации и проведению собраний, митингов.

Также в аналогичных преступлениях, совершенных группой лиц, обвиняется командир взвода Полка полиции особого назначения № 1 ГУ НП Украины в городе Киеве, который в 2013 году был командиром взвода №2 оперативной роты №4 ПМОП "Беркут".

Как известно, в ночь на 30 ноября 2013 года бойцы "Беркута", применяя спецсредства, разогнали мирную акцию протеста на Майдане Независимости против решения Кабинета Министров Украины о приостановлении процесса подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, в которой участвовали преимущественно студенты.

Как сообщалось, досудебное следствие по делу о расстрелах на евромайдан завершено, первое судебное заседание назначено на 5 октября.

Темы: Майдан Беркут Генпрокуратура
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Судить Януковича за Майдан продолжат почти через месяц 5 октября 2017, 15:29
В Киеве на Майдане разбили памятник героям Небесной сотни 5 октября 2017, 12:25
Горбатюк: Из-за "поправок Лозового" в УПК дела Майдана придется закрыть 4 октября 2017, 22:59
powered by lun.ua
Главные новости
Главные экономические новости дня – за 60 секунд
Главные новости дня – за 60 секунд
БПП и Опоблок сняли мэра Николаева с должности
Муженко: В случае силового сценария на Донбассе потери составят до 12 тыс военных за 10 дней
Все новости
столица

Бесплатная велошкола для детей на киевском велотреке

схемы

Отмываете деньги? Нацбанк идет к вам!

наука

Вручили Нобелевскую премию по химии за 2017 год