Саудовская Аравия и РФ заключили многомиллиардную сделку в сфере ВПК

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Пятница, 6 октября 2017, 06:08

Саудовская Аравия договорилась с Россией о поставках ракетных систем С-400.

Об этом, ссылаясь на телеканал Al-Arabiya, пишет DW.com.

Это произошло во время официального визита короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Кремль. По данным СМИ, речь идет о сделке на сумму свыше 3 млрд долларов.

Российское издание "Коммерсант", со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, также сообщило, что Саудовская Аравия может купить не менее четырех дивизионов системы ПВО С-400 "Триумф" на сумму около 2 миллиардов долларов.

Также стороны подписали меморандум о покупке и локализации в Саудовской Аравии продукции военного назначения. Так, например, саудиты намерены организовать у себя лицензионное производство автоматов Калашникова АК-103 и патронов различного назначения.

Кроме того, президент России и король Саудовской Аравии заключили ряд сделок в различных сферах, в том числе в энергетике, поставках продовольствия и исследовании космоса.

По итогам встречи Путин принял приглашение Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда посетить Саудовскую Аравию.

Темы: Росcия Саудовская Аравия оружие
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