В России поезд въехал в заглохший на переезде автобус, 18 жертв

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Пятница, 6 октября 2017, 07:09

В России по меньшей мере 18 человек погибли в аварии с участием поезда и пассажирского автобуса на станции Покров под Владимиром.

Об этом сообщает ТАСС.

По данным главы городской администрации Вячеслава Аракелова пассажирский автобус следовал из Казахстана в Москву. Поезд, с участием которого произошла авария, направлялся из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород.

Предварительно, по его информации, всего в автобусе находилось 56 человек. 

Число погибших в результате столкновения достигло 18 человек, трое из них дети.  Четверо пострадавших в ДТП, в том числе двое детей, доставлены в реанимацию.

 
mchs.gov.ru

Как пишет РБК, со ссылкой на сообщение пресс-службы Московской железной дороги (МЖД), авария произошла в 3:39 по московскому времени. Столкновение произошло после того, как автобус, пересекая железнодорожный переезд, заглох на путях.

При этом, по версии главного управления МВД по региону, столкновение произошло из-за того, что "автобус выехал на запрещающий сигнал железнодорожного светофора". 

34 пассажира автобуса выжили, потому что, увидев поезд, вышли и пытались вытолкать заглохшее транспортное средство с путей перед столкновением, но не смогли это сделать.

Темы: Росcия чрезвычайное происшествие
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