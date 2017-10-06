В Верховной Раде драка возле трибуны

В Верховной Раде возле трибуны подрались народные депутаты.

Как сообщает корреспондент "Украинской правды" нардеп от "Свободы" Юрий Левченко бросался на спикера Андрея Парубия, чтобы сорвать голосование законов по Донбассу.

Когда председатель Парубий начал объявлять, что ставит на голосование этот законопроект, Левченко подбежал к трибуне и начал пытаться прорываться в президиум.

Поскольку депутаты БПП и НФ не дали ему пройти, он начал бросать подручные вещи в Парубия.

Роман Кравец, Александр Шумилин, УП