Помощника Мосийчука приговорили к 2 годам условно за избиение прокурора

1960 просмотров
Пятница, 6 октября 2017, 11:36

Святошинский райсуд Киева приговорил помощника нардепа Игоря Мосийчука Александра Вахния у 2 годам тюрьмы условно за избиение прокурора.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на текст приговора суда.

В решении суда говорится, что с группой неизвестных лиц в марта 2014 года Вахний вошел в здание прокуратуры Святошинского района и побил сотрудника прокуратуры, который вел его дело о хулиганстве.

21 августа 2017 года суд признал Вахния виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) и приговорил к 4 годам тюрьмы, но на основании ст. 75 Уголовного кодекса освободил от отбывания наказания, заменив реальный срок лишения свободы на 2 года условно.

Как отмечается, Вахний продолжает работать помощником Мосийчука и сейчас.

 
Александр Вахний
Фото ukranews.com

По данным агентства, ранее Вахния суд приговорил к штрафу за кражу.

Как известно, в октябре 2014 года Вахния по решению суда задерживала полиция. Его обвиняли в том, что он избил палкой сотрудников милиции под Верховной Радой.

Темы: Верховная Рада Мосийчук суд тюрьма
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Верховная Рада на год продлила действие закона об особых условиях на Донбассе 6 октября 2017, 11:13
В зал Верховной Рады бросили дымовую шашку 6 октября 2017, 11:03
Под Радой произошла драка между националистами и полицией 6 октября 2017, 10:56
powered by lun.ua
Главные новости
Арестованное имущество Клименко передали Нацагентству – Матиос
Грицак хочет запретить чиновникам и политикам ездить в Россию
Верховная Рада на год продлила действие закона об особых условиях на Донбассе
В зал Верховной Рады бросили дымовую шашку
Все новости
столица

Бесплатная велошкола для детей на киевском велотреке

спорт

Час физических упражнений в неделю способен предупредить депрессию – ученые

наука

Вручили Нобелевскую премию по химии за 2017 год