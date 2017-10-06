На Донбассе стали больше стрелять – миссия ОБСЕ

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Пятница, 6 октября 2017, 12:42

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали незначительный рост количества нарушений режима прекращения огня на востоке Украины.

Об этом говорится в отчете СММ по состоянию на 4 октября.

По данным миссии, нарушения были совершены в период с 18 сентября до 1 октября и сконцентрированы в трех горячих точках: районах на юго-запад, юг и юго-восток от Светлодарска; районах к востоку и северо-востоку от Мариуполя; треугольнике Авдеевка - Ясиноватая - Донецкий аэропорт.

В то же время СММ отмечает снижение количества жертв среди гражданского населения.

"В течение отчетного периода наблюдатели подтвердили случаи ранения 7 гражданских лиц. Следовательно, общее количество жертв среди гражданского населения в 2017 году составляет 394 человека, в том числе 69 погибших", - говорится в сообщении.

Кроме того, мониторинговая миссия ОБСЕ отметила удачную работу Совместного центра по контролю и координации, который создал так называемые окна тишины в зоне АТО. Благодаря им удалось провести ремонтные работы и техническое обслуживание на объектах поврежденной инфраструктуры.

Как сообщалось, сутки 5 октября в зоне проведения антитеррористической операции прошли без потерь для украинской стороны.

Украинская правда

Темы: Донбасс АТО ОБСЕ
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