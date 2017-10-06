Украина вошла в топ-10 экспортеров пищевой продукции в ЕС – Микольская

Украина уже вошла в топ-10 экспортеров пищевой продукции в ЕС, что делает ее одним из гарантов пищевой безопасности Евросоюза.

Такую оценку во время Киевского международного экономического форума озвучила торговый представитель Украины Наталия Микольская, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Нас часто упрекают, будто бы мы становимся экспортером только сырья. Но это не так. Мы стали ключевым экспортером в ЕС подсолнечного масла - разве это сырье? Мы стали вторым поставщиком в ЕС сливочного масла, уступая лишь Новой Зеландии, которая здесь является мировым лидером. Также растет импорт и других товаров, в частности, существенно вырос экспорт украинского мороженого", - рассказала Микольская.

"Рост нашего пищевого экспорта уже сделал Украину гарантом пищевой безопасности ЕС", - считает Микольская.

Торговый представитель Украины также отмечает, что вместе с ростом пищевого экспорта увеличиваются и поставки техники.

"Это крайне важно в контексте замены утраченного российского рынка. И мы уже видим, что эта замена идет. В частности, одни из наибольших темпов роста экспорта в ЕС показывают электрические нагревательные приборы для воды", - рассказала Микольская.

Как известно, Нидерланды среди стран ЕС вошли в топ-5 ключевых покупателей украинской агропродукции за первые 8 месяцев 2017 года.