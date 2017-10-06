Волкер: Законом по Донбассу Украина делает "жесткие шаги для мира"
Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер расценивает принятие Верховной Радой закона, которым продлевается на год срок действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, как "жесткие шаги" для достижения мира.
Об этом он сообщил 6 октября в микроблоге Twitter.
"Продолжение специального статуса показывает, что Украина делает жесткие шаги для мира. Надеюсь, теперь Россия будет действовать, чтобы воцарился мир - время закончить конфликт", - написал он.
Special status extension shows #Ukraine 🇺🇦 taking tough steps for peace. Hope #Russia 🇷🇺now acts to make peace - time to end conflict.— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 6 жовтня 2017 р.
Как известно, депутаты Верховной Рады 6 октября поддержали законопроект №7164, который продлевает действие закона об особых условиях местного самоуправления в отдельных регионах Луганской и Донецкой областей в год.
За продление особых условий проголосовали 229 депутатов.
Закон должен заработать после полного вывода российских оккупационных войск с территории Украины. Об этом говорится в переходных положениях документа.
Украинская правда
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