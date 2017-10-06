"Запад-2017": Шойгу уверяет, что все войска вернулись на места дислокации

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Пятница, 6 октября 2017, 13:22

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что цели совместных российско-белорусских военных учений "Запад-2017" - достигнуты, а все военнослужащие и техника вернулись на места дислокации.

Об этом сообщает агентство "ТАСС", со ссылкой на министра обороны РФ.

"Считаем, что цели учения достигнуты. Обращаю особое внимание, что все задействованные силы и средства возвращены в пункты постоянной дислокации", - сообщил Шойгу.

Он подчеркнул, что в ходе учений органы военного и государственного управления получили "практический опыт совместных действий по обеспечению военной безопасности Союзного государства".

"За маневрами наблюдали 95 представителей из 50 стран. В учении было задействовано 12 тыс. 700 военнослужащих. Привлекалось до 680 единиц вооружения и военной техники, около 70 самолетов и вертолетов, 10 кораблей", - отметил российский военный чиновник.

Шойгу добавил, что "опасения западных СМИ об агрессивном характере учений не оправдались". По его словам, учения носили "исключительно оборонительный характер".

Он отметил, что со 2 по 27 октября в Вооруженных силах РФ будет проводиться контрольная проверка войск на уровень боеготовности. Особое внимание российское Минобороны уделит воинским частям и подразделениям, "которые претендуют на присвоение наименования "ударные".

Как известно с 14 по 20 сентября проходили совместные российско-белорусские военные учения "Запад-2017".

Минск и Москва сообщали о 12700 военных, задействованных в учениях.

Позже пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску заявила о том, что в Североатлантическом альянсе считают, что российско-белорусские учения имитировали большой конфликт между государствами.  У них был задействован полный спектр российских и белорусских вооружений, включая военный флот, подводные лодки, истребители, танки, артиллерию и межконтинентальные баллистические ракеты, а количество военных составляло несколько десятков тысяч солдат.

В конце сентября появилась информация о том, что Россия оставила свои войска в Беларуси после учений "Запад-2017", несмотря на обещания не делать этого.

Украинская правда

Темы: Росcия Минобороны
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