Полиция шашку в Раде расценивает как хулиганство
По факту зажигания дымовой шашки в Верховной Раде планируют отрыть уголовное производство по статье "хулиганство".
Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.
"На место происшествия была направлена полиция, которая задокументировала данное событие. Были изъяты остатки дымовой шашки", - сказал Тракало.
"Сейчас принимается соответствующее процессуальное решение по согласованию с прокуратурой о внесении сведений в ЕРДР по ч.1 ст. 296 (хулиганство) УК", - добавил представитель Нацполиции.
Как известно, на заседании парламента 6 октября в зал Рады бросили дымовую шашку.
Ирина Балачук, УП
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