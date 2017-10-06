Полиция шашку в Раде расценивает как хулиганство

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Пятница, 6 октября 2017, 14:03

По факту зажигания дымовой шашки в Верховной Раде планируют отрыть уголовное производство по статье "хулиганство".

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

"На место происшествия была направлена ​​полиция, которая задокументировала данное событие. Были изъяты остатки дымовой шашки", - сказал Тракало.

"Сейчас принимается соответствующее процессуальное решение по согласованию с прокуратурой о внесении сведений в ЕРДР по ч.1 ст. 296 (хулиганство) УК", - добавил представитель Нацполиции.

Как известно, на заседании парламента 6 октября в зал Рады бросили дымовую шашку.

Ирина Балачук, УП

Темы: Верховная Рада полиция
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