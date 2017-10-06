Уполномоченная ВР встретилась в СИЗО с российским военным Агеевым

754 просмотра
Пятница, 6 октября 2017, 14:13

Уполномоченный по правам человека Валерия Лутковская встретилась с задержанным на Донбассе российским военным Виктором Агеевым, который сейчас содержится в СИЗО на Луганщине.

Об этом сообщает офис омбудсмена.

Согласно полученной информации, встреча состоялась 6 октября в рамках мониторингового визита Лутковской в Луганскую область.

В частности, говорится в сообщении, она посетила Старобельский следственный изолятор с целью проверки информации, поступившей от находящихся там заключенных о якобы непредоставлении им надлежащей медицинской помощи.

"Во время визита в Старобельского СИЗО Уполномоченный лично встретилась и пообщалась с гражданином РФ Виктором Агеевым, который сейчас там содержится", - рассказывают в офисе.

О чем они разговаривали, не сообщается.

 

Как известно, российский военнослужащий Виктор Агеев был задержан украинскими военными в Луганской области.

Украинская правда

Темы: Донбасс СИЗО Росcия армия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Кремле отреагировали на законопроекты по Донбассу 6 октября 2017, 14:07
ОБСЕ: В "ЛНР" лазером "слепят" камеру миссии 6 октября 2017, 13:34
Волкер: Законом по Донбассу Украина делает "жесткие шаги для мира" 6 октября 2017, 13:21
powered by lun.ua
Главные новости
В Кремле отреагировали на законопроекты по Донбассу
Волкер: Законом по Донбассу Украина делает "жесткие шаги для мира"
Арестованное имущество Клименко передали Нацагентству – Матиос
Грицак хочет запретить чиновникам и политикам ездить в Россию
Все новости
фотофакт

Жизнь бьет ключом: невероятные кадры дикой природы в Чернобыльской зоне

мораль и право

Беременную женщину уволили за чувственную фотосессию со своим мужем

о новой роли музеев

Не воспринимайте гостей как потенциальных нарушителей