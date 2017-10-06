В Херсоне на взятке задержали главного таможенного инспектора
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой АР Крым разоблачили на взятке главного инспектора таможенного поста "Херсон-порт".
Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.
Отмечается, что чиновник требовал 1050 долларов с украинца за беспрепятственное прохождение багажа через таможенный контроль.
Оперативники спецслужбы задержали главного инспектора на рабочем месте во время получения второй части взятки в размере 600 долларов.
Во время обысков по месту жительства злоумышленника сотрудники СБУ изъяли еще 1100 долларов.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, главному инспектору объявлено о подозрении в совершении преступления и задержан согласно ст. 208 уголовно-процессуального кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие, которое устанавливает возможную причастность к коррупционному механизму других должностных лиц таможенного поста "Херсон-порт".
Ранее сообщалось, что в Одессе задержали на взятке руководителя Государственной исполнительной службы территориального управления юстиции в Одесской области Дениса Бондаря вместе с сообщником.
Украинская правда
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