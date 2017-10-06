Порошенко: Новые законы по Донбассу разочаровали Россию

Президент Петр Порошенко говорит, что руководство РФ очень надеялось на провал голосований в Верховной Раде за законы о деоккупации Донбасса.

Об этом он заявил в своем обращении к украинскому народу.

"Позавчера вечером я долго разговаривал с Ириной Геращенко (первый вице-спикер Рады - ред.), моим спецпредставителем в Минской группе, сразу после ее возвращения из столицы Беларуси. Россияне не скрывали своих надежд на провал голосований в Верховной Раде. Особенно большие надежды они возлагали на отклонение проекта закона о продлении действия особенностей местного самоуправления", - отметил президент.

По его словам, принятый в первом чтении закон 7163 о деоккупации Донбасса официально провозглашает его отдельные районы оккупированными российскими войсками, а Россию квалифицирует как страну-агрессора. При этом Украина фиксирует за собой право на самооборону.

Также, по его словам, этот закон усиливает аргументы в пользу предоставления Украине оборонительного оружия.

Кроме того, говорит глава государства, закон усилит позиции Украины в борьбе за освобождение заложников и в вопросе возможного размещения миротворцев ООН на Донбассе, а Россия не будет иметь никакого права на участие в этой миссии.

Он отметил, что законы 7163 и 7164 (о продлении особого порядка самоуправления в ОДРЛО) позволят продлевать санкции против России за нарушение Минских соглашений, а также дадут выиграть время для укрепления украинской армии.

По словам Порошенко, непринятие этих законов "развязало бы россиянам руки" на линии соприкосновения.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что формулировка украинского законопроекта о реинтеграции Донбасса "ни де-юре, ни де-факто не является приемлемым".

Как сообщалось, Верховная Рада 6 октября поддержала в первом чтении законопроект президента Петра Порошенко о реинтеграции Донбасса, в котором Россия признается государством-агрессором.

Депутаты также приняли закон, который продлевает действие закона об особых условиях местного самоуправления в отдельных регионах Луганской и Донецкой областей.

В переходных положениях документа сказано, что закон должен заработать после полного вывода российских оккупационных войск с территории Украины..

Как известно, Россия начала вооруженную агрессию против Украины в 2014 году.

Она незаконно аннексировала АРК Крым, а также начала реализовывать проект "Новороссия" на территории украинского Донбасса.

Спустя три года РФ продолжает снабжать незаконные вооруженные формирования на востоке Украины оружием и техникой.

С 2014 года Россия более чем в 10 раз увеличила количество вооружения, которое поставила на временно оккупированный Донбасс.

На Донбассе на ротационной основе с вооружением и техникой постоянно находятся 36 300 российских наемников, из которых 2900 – кадровые военные ВС РФ.

В то же время Кремль всячески отрицает присутствие российских военных на Донбассе.