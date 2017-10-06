Вандала, который разбил памятник героям Небесной сотни, арестовали

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Пятница, 6 октября 2017, 16:16
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Суд избрал мерой пресечения для вандала, который 5 октября разбил памятник Героям Небесной сотни в центре Киева, содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 320 тысяч гривен залога", - сказала она.

Как известно, среди белого дня 5 октября уроженец Луганска в центре Киева разгромил мемориальные плиты героям Небесной сотни.

Его сразу же задержали, а позже в тот же день сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 194 УК Украины (умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Ирина Балачук. УП

Темы: Киев Майдан арест
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