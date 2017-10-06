Школьникам из зоны АТО и Крыма предлагают онлайн-курсы об Украине

398 просмотров
Пятница, 6 октября 2017, 16:29

На сайте Мариупольского государственного университета открыты дистанционные украиноведческие курсы для учеников с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса и из аннексированного Россией Крыма.

Обучают украинскому языку и литературе, истории Украины (6-9 классы и 10-11 классы), физической и социально-экономической географии Украины, сообщает Министерство образования и науки.

Курсы из рубрики "Дистанционное обучение украиноведческих курсов для учеников с временно оккупированных территорий" являются бесплатными.

Электронные курсы разработаны на основе программ внешнего независимого оценивания знаний (ВНО). Они содержат теоретический материал, практические задания и подборку полезной литературы и интернет-ресурсов, которые помогут в обучении.

"Для обучения ученикам не нужно загружать личные данные и раскрывать свои IP-адреса. Это очень важно для школьников, проживающих на временно оккупированной и неподконтрольной территории Украины", – отмечает МОН.

Доступ к материалам открыт и другим пользователям.

Он пригодится, например, тем, кто уже окончил школу и собирается поступать в украинские вузы, или старшеклассникам, которые стремятся повторить изученное перед сдачей ВНО.

Курсы разрабатывали учителя мариупольских школ, работники Мариупольского научно-методического центра, преподаватели и сотрудники Мариупольского госуниверситета в рамках проекта "Open Distance Learnиng", информирует министерство.

МОН напоминает, что в сентябре на "Prometheus" стартовали бесплатные курсы подготовки к ВНО по украинскому языку и литературе, математике и истории Украины.

Алена Рощенко, УП

Темы: образование Минобразования Донбасс Крым язык
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Вилкул передал в КС жалобу "Оппоблока" на закон об образовании 6 октября 2017, 14:39
"Украина вступила на тонкую грань": статья генсека СЕ о конфликте вокруг образовательного закона 6 октября 2017, 12:18
Как получить налоговую скидку на обучение 5 октября 2017, 13:17
powered by lun.ua
Главные новости
Порошенко: Новые законы по Донбассу разочаровали Россию
Сын экс-заместителя Министра энергетики продавал уголь из ОРДЛО в Польшу
СБУ хочет сажать чиновников на 6 лет за вредные поездки в РФ
Скандальный президент ПАСЕ Аграмунт подал в отставку
Все новости
фотофакт

Жизнь бьет ключом: невероятные кадры дикой природы в Чернобыльской зоне

веганство

Почему некоторых людей дискриминируют из-за еды

схемы

Отмываете деньги? Нацбанк идет к вам!