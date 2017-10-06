Парубий подписал закон о пенсионной реформе

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий", которым вводится пенсионная реформа.

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Закон передан на подпись президенту.

Как известно, 3 октября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о пенсионной реформе.

Документ, в частности, предусматривает модернизацию пенсий и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года.

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Украинская правда