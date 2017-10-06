Главные новости дня – за 60 секунд

Законы по Донбассу, Бескидский туннель, продажа угля из ОРДЛО в Польшу, запрет политикам поездок в РФ, имущество Клименко и Чаус – новости, которые обсуждали 6 октября.

О законах по Донбассу. Сессия Верховной Рады началась с того, что возле трибуны подрались народные депутаты. Так, нардеп от "Свободы" Юрий Левченко бросался на спикера Андрея Парубия, чтобы сорвать голосование законов по Донбассу.

Спустя какое-то время, в зал Верховной Рады бросили дымовую шашку. Кто? Все тот же нардеп от "Свободы" Юрий Левченко.

Ни смотря на это, депутаты поддержали законопроект №7164, который продлевает действие закона об особых условиях местного самоуправления в отдельных регионах Луганской и Донецкой областей.

Также Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса.

О Бескидском туннеле. На Закарпатье завершили строительство нового Бескидского тоннеля.

"Тоннель построен! Сейчас строим пути на подходах. В конце октября начинаем путевые работы внутри", - написал и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

Для Украины Бескидский тоннель имеет стратегическое значение, поскольку по этому маршруту перевозятся грузы к западной границе страны, а также более 60% транзитных грузов в направлении Западной и Центральной Европы.

О продаже угля з ОРДЛО в Польшу. Совладельцем польской компании Doncoaltrade, которая продавала в Польшу уголь из ОРДЛО, является Роман Зюков - сын экс-заместителя министра угольной промышленности времен премьерства Юлии Тимошенко Юрия Зюкова.

О поездках в РФ. Юристы СБУ подготовили законопроект об ограничении визитов в Российскую Федерацию политикам, чиновникам, представителям органов местного самоуправления и общественным деятелям.

Об имуществе Клименко. Арестованное имущество экс-министра доходов и сборов Александра Клименко передано в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами полученными от коррупционных преступлений.

О Чаусе. Молдова отказала в политическом убежище украинскому судье Николаю Чаусу, задержанному весной в Кишиневе за нелегальное пересечение границы.