Оппоблок заявляет, что закон о судебной реформе собираются подменить

729 просмотров
Пятница, 6 октября 2017, 22:34

Оппозиционный блок заявляет, что закон, который вводит судебную реформу, может быть подписан не в том виде, в котором был принят Радой.

Об этом говорится в заявлении политсилы, обнародованном в пятницу вечером.

"Сейчас нам стало известно, что фальсифицируется стенограмма и решение профильного комитета. И закон готовится к подписанию не в том виде, как его принял парламент", - говорится на сайте Оппоблока.

Как известно, 6 октября парламент не отменил своего решения о принятии закона, который вводит судебную реформу.

Верховная Рада приняла его 3 октября. Перед тем парламент 7 пленарных дней рассматривал 4383 поправок к закону.

Из-за большого объема документ поделен на 6 разделов: изменения в Хозяйственный процессуальный кодекс; изменения в Гражданский процессуальный кодекс; изменения в Кодекс административного судопроизводства; изменения в ряд законов и кодексов; изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей"; заключительные положения.

Этот закон, в частности, определяет Верховный Суд единой кассационной инстанцией ​​в Украине, а также вводит механизм рассмотрения типичных дел по примеру решения Верховного Суда по одному из подобных дел (так называемое прецедентное право).

Также вводится Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности и так называемый "электронный суд" (Единая судебная информационно-телекоммуникационная система).

После принятия законопроекта депутаты возмущались, что поправка Андрея Лозового сокращает срок рассмотрения уголовных дел так, что бывшие "регионалы" и руководители государства могут избежать ответственности. Но заместитель главы комитета по судопроизводству Леонид Емец заверил, что эта поправка по сути не попала в УПК.

Украинская правда

Темы: Оппозиционный блок реформы суд
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Вилкул передал в КС жалобу "Оппоблока" на закон об образовании 6 октября 2017, 14:39
Оппозиция к оппозиции. Как судебная реформа рассорила "Оппоблок" 5 октября 2017, 09:15
Новинский создает оппозицию к "Оппозиционному блоку" 3 октября 2017, 15:35
powered by lun.ua
Главные новости
Главные новости дня – за 60 секунд
СМИ: Из-под Кабмина угнали автомобиль с документами на имя Грановского
Венецианская комиссия: Украина должна создать антикоррупционный суд, проект БПП неприемлем
Парубий подписал закон о пенсионной реформе
Все новости
кино

5 премьер октября, которые советуем не пропустить

спорт

Час физических упражнений в неделю способен предупредить депрессию – ученые

еда

Почему мы хотим есть даже тогда, когда сыты - объясняют ученые