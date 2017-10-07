Сборная Украины одержала победу в матче над Косово

1046 просмотров
Суббота, 7 октября 2017, 00:15

Сборная Украины на матче отборочного цикла ЧМ-2018 обыграла команду Косово со счетом 2:0.

На 60-й минуте игрок Косово Пачарда после навеса Евгения Коноплянки закатил гол в свои же ворота. Второй гол забил Андрей Ярмоленко на 87-й минуте.

Матч проходил в албанском городе Шкодер и из-за сильного ливня сначала был под угрозой срыва.

Следующий матч сборная Украины сыграет 9 октября со сборной Хорватии. Поединок состоится в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало игры - в 21:45.

Темы: футбол
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Полиция взялась за жалобу о фальсификации документов Суркиса в УЕФА 5 октября 2017, 14:30
Марлос стал украинцем не из-за футбола – Шевченко 2 октября 2017, 11:47
Хорваты и УЕФА хотят от Динамо денег и отчетности из-за долгов 28 сентября 2017, 17:43
powered by lun.ua
Главные новости
Главные экономические новости дня - за 60 секунд
Главные новости дня – за 60 секунд
СМИ: Из-под Кабмина угнали автомобиль с документами на имя Грановского
Венецианская комиссия: Украина должна создать антикоррупционный суд, проект БПП неприемлем
Все новости
кино

5 премьер октября, которые советуем не пропустить

зоозащита

Издевательство над афалинами: дельфинарий "НЕМО" не желает терять "кормушку"

схемы

Отмываете деньги? Нацбанк идет к вам!