За время АТО на Донбассе погибли 69 пограничников

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Суббота, 7 октября 2017, 01:34

За время проведения АТО на востоке Украины погибли 69 пограничников.

Об этом 6 октября сообщил первый зампредседателя Государственной пограничной службы Василий Серватюк, передает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Война унесла жизни 69 защитников границы. 428 пограничников получили ранения, в результате которых 35 защитников границы потеряли или частично утратили трудоспособность. Еще 5 военнослужащих пропали без вести", - сказал он.

Около 30 пограничников, которые получили ранения, президент отметил знаком отличия "За участие в антитеррористической операции".

Всего с начала антитеррористической операции знаки отличия президента получили более 250 пограничников.

Темы: АТО Пограничная служба
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