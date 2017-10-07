ЕСПЧ повторно просит РФ предоставить данные о лечении Гриба

115 просмотров
Суббота, 7 октября 2017, 02:31

Европейский суд по правам человека повторно просит Россию предоставить информацию о состоянии здоровья незаконно арестованного в России украинца Павла Гриба.

Об этом сообщила правозащитница Евгения Закревская на странице в Facebook со ссылкой на письмо от ЕСПЧ.

"Европейский суд приглашает украинских врачей к Павлу Грибу и хочет получить их заключение о состоянии его здоровья перед принятием решения о применении срочных мер", - говорится в сообщении.

Кроме того, отметила Закревская, ЕСПЧ "повторно просит РФ к 16.10.2017 предоставить информацию о лечении, которое получает Павел Гриб в СИЗО (этого не было в документах РФ, предоставленных суду) и документацию о состоянии его здоровья в печатном виде".

Как известно, Павел Гриб исчез 24 августа в Беларуси. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленской области, где "законно" оформили арест.

В Беларуси не признают своей причастности к похищению парня и негодуют из-за высказывания украинского МИД об опасности, которую несут для украинцев поездки в Беларусь.

По официальной информации, с 25 августа он находится в краснодарском СИЗО. Власти России пытаются обвинить его в терроризме.

К нему долго не пускали адвоката и украинских консулов.

Темы: Росcия политзаключенные украинцы
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Главные новости дня – за 60 секунд 6 октября 2017, 22:21
РФ не пустила дипломатов к задержанным пограничникам 6 октября 2017, 20:48
Роснефть поставит владельцу украинского трубопровода топлива на 50 миллиардов 6 октября 2017, 19:51
powered by lun.ua
Главные новости
За время АТО на Донбассе погибли 69 пограничников
Главные экономические новости дня - за 60 секунд
Главные новости дня – за 60 секунд
СМИ: Из-под Кабмина угнали автомобиль с документами на имя Грановского
Все новости
фотофакт

Жизнь бьет ключом: невероятные кадры дикой природы в Чернобыльской зоне

зоозащита

Издевательство над афалинами: дельфинарий "НЕМО" не желает терять "кормушку"

балет

Миссия выполнима: как прима-балерина Яна Саленко покорила Берлин