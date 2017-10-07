В Москве за день поступило 130 сообщений о минировании

257 просмотров
Суббота, 7 октября 2017, 03:00

Число сообщений об угрозах взрыва в Москве в пятницу, 6 октября, превысило 130.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В правоохранительные органы с начала дня поступило более 130 сообщений об угрозах взрыва. Из всех зданий эвакуированы около 100 тыс. человек", - сказал он.

В пятницу атака телефонных террористов в Москве стала самой массовой в России с 11 сентября, она началась в 09:52 мск. Среди "заминированных" объектов были все четыре аэропорта Московского авиаузла, пять вокзалов - Белорусский, Ярославский, Киевский, Курский и Рижский, три гостиницы, более 15 торговых центров, более 20 школ, а также детские сады и районные управы. Угроза нигде не подтвердилась.

Как известно, начиная с 10 сентября в разных городах России массовопроисходит эвакуация объектов инфраструктуры.

Темы: Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
ЕСПЧ повторно просит РФ предоставить данные о лечении Гриба 7 октября 2017, 02:31
Главные новости дня – за 60 секунд 6 октября 2017, 22:21
РФ не пустила дипломатов к задержанным пограничникам 6 октября 2017, 20:48
powered by lun.ua
Главные новости
За время АТО на Донбассе погибли 69 пограничников
Главные экономические новости дня - за 60 секунд
Главные новости дня – за 60 секунд
СМИ: Из-под Кабмина угнали автомобиль с документами на имя Грановского
Все новости
фотофакт

Жизнь бьет ключом: невероятные кадры дикой природы в Чернобыльской зоне

зоозащита

Издевательство над афалинами: дельфинарий "НЕМО" не желает терять "кормушку"

балет

Миссия выполнима: как прима-балерина Яна Саленко покорила Берлин