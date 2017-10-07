В ОРЛО ввесли уголовную ответственность за неуплату ЕСВ

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Суббота, 7 октября 2017, 10:27

Боевики ОРЛО ввели уголовную ответственность за неуплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ).  

Как сообщает онлайн-ресурс боевиков "ЛИЦ", решение приняли "депутаты Народного Совета ЛНР", приняв соответствующий "закон" "О внесении изменений в отдельные законодательные акты ЛНР". 

Так называемым законодательным актом вносятся изменения в "Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы ЛНР" и вводится новый состав преступления – уклонение от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное страхование.

Как пояснила представитель "Генпрокуратуры ЛНР" Александра Белоконь,  решение принято "в целях пополнения бюджета и защиты социальных гарантий населения".

По ее данным, в 2016 - 2017 гг. в следственных органах находились 24 дела, связанных с неуплатой налогов и сборов, в результате чего "нанесен общий ущерб более 54 млн рублей, из них около 10 млн - неуплатой ЕСВ".

Какое именно наказание предусмотрено за неуплату единого взноса на соцстрахование в сообщении не уточняется.

Темы: "ЛНР" налоги криминал
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