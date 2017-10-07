В РФ уточнили количество эвакуированных из-за звонков о минировании

349 просмотров
Суббота, 7 октября 2017, 10:56

В Москве в результате анонимных звонков об угрозе взрыва эвакуировали 160 тысяч человек.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированные источники. 

"Звонки поступали с 11:00 до глубокой ночи. Эвакуация коснулась около 260 городских объектов", - отмечается в  сообщении. 

По данным источника, эвакуация затронула более 50 государственных учреждений, почти 70 школ, более 40 торгово-развлекательных центров, а также все московские вокзалы, более 60 мест массового скопления людей и около 15 больниц и поликлиник.

Ни одно из сообщений о минировании не подтвердилось. По факту звонков уже возбуждены уголовные дела.

Темы: Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Москве за день поступило 130 сообщений о минировании 7 октября 2017, 03:00
ЕСПЧ повторно просит РФ предоставить данные о лечении Гриба 7 октября 2017, 02:31
Главные новости дня – за 60 секунд 6 октября 2017, 22:21
powered by lun.ua
Главные новости
Сутки в АТО: 9 обстрелов, один боец ВСУ был ранен
За время АТО на Донбассе погибли 69 пограничников
Главные экономические новости дня - за 60 секунд
Главные новости дня – за 60 секунд
Все новости
диетология

О нездоровых отношениях с едой и гиперопеке родителей

альтернатива

Британка стала известным тревел-фотографом, не выходя из дома

Кто такой Кадзуо Ишиґуро, и за что он получил Нобелевскую премию